ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಂಜುಳಾ

ನಾಗರಾಜ ಗೊರೇಬಾಳ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:56 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:56 IST
ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಡೋಣಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಒಳನೋಟ
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಂ.ಮಂಜುಳಾ
teacherRaichurTeacher Day Special

