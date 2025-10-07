ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಸ್ಕಿ | ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ: ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹ 51.50 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹ

ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ತಯಾರಿ
ಪ್ರಕಾಶ ಮಸ್ಕಿ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:14 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:14 IST
Rayachuru

