ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ರಾಯಚೂರು | ‘ಲಂಚದ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವ ಕಾಲ ಬರಬೇಕು: ನ್ಯಾ.ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ

ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಂದಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:26 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:26 IST
ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
