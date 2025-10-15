ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

3 ಬಾರಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸಿದೆ: ವಸಂತಕುಮಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:26 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವೀರನಗೌಡ ಲೆಕ್ಕಿಹಾಳ
ವೀರನಗೌಡ ಲೆಕ್ಕಿಹಾಳ
CongressRSS

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT