ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹತ್ತಿ ಖರೀದಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಡಿ.31ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ರೈತ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿತೀಶ್ ಕೆ. ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:29 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:29 IST
Raichur

