ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ಹಟ್ಟಿಚಿನ್ನದಗಣಿ: ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆದ ರೈತ

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ತರಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:36 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹನುಮಂತ ರಾಠೋಡ್
ಹನುಮಂತ ರಾಠೋಡ್
ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾವಯುವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಸಬೇಕಿದೆ
ಪ್ರದೀಪಗೌಡ ಹೀರೆನಗನೂರು ರೈತ
ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಸಜ್ಜೆ ತಳಿ ಬೆಳೆದು ಇತರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಹೊಸ ತಳಿಯ ವಿವಿದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು
ಹನುಮಂತ ರಾಠೋಡ ಗುರುಗುಂಟಾ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ
RaichurMillet

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT