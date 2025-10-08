ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:43 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:43 IST
ರಾಯಚೂರಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಸದರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.
ಜಿ.ಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಸಂಸದ
KarnatakaRaichurRayachuru

