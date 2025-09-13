ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಎ.ಐ ಸಿಟಿ: ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಉಪನಗರ

ದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:44 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ದೇಶದ ಎ.ಐ ನಗರದ ನೀಲನಕ್ಷೆ (ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಜಿಬಿಡಿಎ)
ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ದೇಶದ ಎ.ಐ ನಗರದ ನೀಲನಕ್ಷೆ (ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಜಿಬಿಡಿಎ)
bidadiD K ShivakumarArtificial Inteligence

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT