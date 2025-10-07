ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅ. 9ಕ್ಕೆ ಬಹುಜನರ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶ: ರಾಜು ಎಸ್. ಮೌರ್ಯ

ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜನೆ: ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಮೌರ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:27 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:27 IST
Ramanagara

