ಅಡಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ‘ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್’ ಷೋ

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ ಜಾಲಿವುಡ್; ನೋಟಿಸ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:14 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:14 IST
ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಡದಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೊದ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು
ಪಾರ್ಕ್‌ನ ಹಿಂದಿರುವ ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಜಾಲಿವುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕುರಿತು ಜಿಬಿಡಿಎ ಸಹ ಜಾಲಿವುಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ಉದ್ಧಟತನ ತೋರಿದ್ದರು. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ
– ಜಿ.ಎನ್. ನಟರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
