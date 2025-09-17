ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ರಾಮನಗರ | ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ ವೇದಿಕೆ: ಆದಿತ್ಯ ನಂಜರಾಜ್

ಲೋಕ ಸಿರಿ: ಮಣೇವು ಆಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಜಾನಪದ ಲೋಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:35 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮಣೇವು ಕುಣಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮಣೇವು ಕುಣಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
RamanagaraArt

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT