ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಾಗಡಿ: ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿ ತೆರವು

ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಮುಖಂಡರು ಪೊಲೀಸ್‌ ವಶಕ್ಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು 
ಪುತ್ಥಳಿ ತೆರವು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ವಾಗ್ದಾದ 
ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು 
