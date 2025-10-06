ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ | ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ: ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾದಿವೆ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ

ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ; ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಜನರ ಪರದಾಟ
ಗೋವಿಂದರಾಜು ವಿ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:24 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:24 IST
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಣದ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿರುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
–ಅಪೂರ್ವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿವೆ
–ಸಂದೀಪ್, ಗುತ್ತಲಹುಣಸೆ ನಿವಾಸಿ
ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಈಗಲಾದರೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿ
–ಸಾಗರ್, ಬೈರೇಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ ನಿವಾಸಿ
