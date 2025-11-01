ಭೈರವನದುರ್ಗದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ 70 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಹಾರಾಟ

<p><strong>ಕುದೂರು</strong>: ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ ಜೀವಿತವೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಾಡಿನ ನೆಲ, ನೀರು ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುರ್ಬಲತೆ ಬಾರದಂತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಕೆ.ಎಚ್.ನಾಗೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುದೂರಿನ ಭೈರವನದುರ್ಗದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ 70 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಬಾವುಟವನ್ನು 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭೈರವನದುರ್ಗ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲ, ನೀರು, ಭಾಷೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭೈರವನದುರ್ಗ ಕುದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡದ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾಗಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಬೆಳಗುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಯುವಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಬಾವುಟ ಸುತ್ತಲಿನ 25 ಕಿಮೀ ದೂರದವರೆಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಲೋಕೇಶ್, ಟೈಲರ್ ಸುರೇಶ್, ಜಗದೀಶ್, ಸಿದ್ಧರಾಜು, ಹರ್ಷ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದು ಮಡಿದು ಅಮರರಾದವರನ್ನು ನಾವುಗಳು ಆದರ್ಶವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾಡಿನ ನೆಲ-ಜಲ-ಭಾಷೆಯ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚವೂ ದಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬದುಕನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಕೆ.ಎಚ್.ನಾಗೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.<br /> ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕುದೂರಿನ ಭೈರವನದುರ್ಗದ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ 70 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಬಾವುಟವನ್ನು 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಅರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭೈರವನದುರ್ಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಎಂದರೆ ಭಾವುಟ ಹಾರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಬೇಕು. ಭೈರವನದುರ್ಗ ಕುದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೈಸಗರ್ಿಕ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ. <br /> ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡದ ಕೀತರ್ಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಬೇಕು. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ, ಎತ್ತರದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕರುನಾಡಿನ ಜನರು ನಮ್ಮವರು ಎಂದು ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.<br /> ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆಯ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ಯುವಕರು ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾವುಟ ಸುತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಮೀ ದೂರದವೆರವಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.<br /> ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಲೋಕೇಶ್, ಟೈಲರ್ ಸುರೇಶ್. ಜಗದೀಶ್, ಸಿದ್ಧರಾಜು, ಹರ್ಷ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ, ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>