ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಕೆಂಗಲ್ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲ ನೂತನ ರಥ ಸಮರ್ಪಣೆ

<p><strong>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಗಲ್ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಿಯಕೃಷ್ಣ ₹34 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೂತನ ರಥವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಿಯಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದರು.<br> ಈ ಹಿಂದೆ ನೂತನ ರಥಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಂತು ₹14 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ರಥದ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ ₹20 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಅನಿಲ್ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಬಿ.ಚಂದ್ರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮುಖಂಡರಾದ ರವಿರಾಜ್, ಅಕ್ಷಯ್, ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>