ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictramanagara
ರಾಮನಗರ: ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾಯಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ವಿರೋಧ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:58 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:58 IST
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮನಗರ ಗ್ರೇಡ್-1 ನಗರಸಭೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಮನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಗರಸಭೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಗತ್ಯ. ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
– ಎಚ್.ಎ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಶಾಸಕ
Ramanagara

