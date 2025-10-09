ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾಮನಗರ: ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:01 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:01 IST
ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಉಳಿಸಲು ಸೋಲೂರು ಜನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಹಿ ಪತ್ರ.
Ramanagar

