ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ: ಗಣಪನ ವಿಸರ್ಜನೆ

<p><strong>ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ :</strong> ಗ್ರಾಮದ ವಿನಾಯಕನಗರ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ವಿನಾಯಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದ ಗಣಪನ ರಾಜಭೀದಿ ಉತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p><p>ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿದವು.</p><p>ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಡ್ರಂ ಸೆಟ್, ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡಿತು. ರಾಜ ಬೀದಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.</p><p>ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.<br> ತದನಂತರ ಕುಕ್ಕಳಲೆ ಹೊಂಡಲಗದ್ದೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>