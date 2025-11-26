ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಾಳಿಂಗ ಕೇಂದ್ರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಳಿಂಗ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆವು; ಗೌರಿ ಶಂಕರ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:13 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:13 IST
