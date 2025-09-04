ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

Newspaper Distribution day | ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಓದುಗರ ಮಿತ್ರ ನಮ್‌ ಪೇಪರ್‌ ಶಿವಣ್ಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಿತ್ಯ ನಸುಕು ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ರಸ್ತೆ, ಬೀದಿ, ಓಣಿ, ಕೇರಿಗಳ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅನುರಣಿಸುವ ಸೈಕಲ್‌ನ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಸದ್ದು ಹಲವರನ್ನು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ. ಗೇಟ್‌, ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯ ಸದ್ದು ಮನೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ದಿನಪ‍ತ್ರಿಕೆ ತಲುಪಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿ, ಎಡಬಿಡದೇ ಸುರಿವ ಮಳೆ, ಆಹ್ಲಾದಕ ಮುಂಜಾವು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಾ, ಪತ್ರಿಕೆ– ಓದುಗರ ನಡುವೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗುತ್ತಾ ನಿತ್ಯದ ಅಕ್ಷರ ಕೃಷಿಗೆ ಸೇತುವಾಗುವ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕರು, ಜಗದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದುಗರ ಕೈಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ತಾವು ಮಾತ್ರ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ, ಸುದ್ದಿಯೂ ಆಗದೇ ನೇಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಪರಿಚಾರಕರಿಗೊಂದು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವ ಹೊತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕರ ದಿನ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಕೆಲವರನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು..
Shivamoganewspaper distributors day

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT