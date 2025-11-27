ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಮಹಾಸಮರ್ಪಣೆ ನ.30ಕ್ಕೆ

25,000 ಜನರ ಭಾಗಿ; ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
Shivamoga

