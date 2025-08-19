ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸದಾ ಚಲನೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನ: ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜ್

ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ- ಅನ್ವೇಷಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:32 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:32 IST
ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ
ಡಾ.ಜಿ.ಆರ್‌.ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸಿಎಫ್
scienceprogram

