ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
shivamogga
ಶಿವಮೊಗ್ಗ; ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ನಿವೃತ್ತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್‌ ಜನರಲ್‌ ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿ ಸೋಮಶೇಖರ್‌ ರಾಜು ಉದ್ಘಾಟನೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:32 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:32 IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸಕ್ರೆಬೈಲಿನ ಆನೆಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಆಯುಕ್ತ ಮಾಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಇದ್ದರು
Shivamogga

