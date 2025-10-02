ಗುರುವಾರ, 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಆರಂಭ

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಹೂ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಚಿವ‌ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:04 IST
Last Updated : 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ShivamoggaDasaraShivamoga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT