ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹1.09 ಕೋಟಿ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ

ಶೇ 50 ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪಾವತಿ ಸೆ.12ಕ್ಕೆ ಕೊನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:24 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:24 IST
trafficFine

