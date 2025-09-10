ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹1.09 ಕೋಟಿ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ:</strong> ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶೇ 50 ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿದೆ.</p><p>ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು 26,728 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ₹1,09,70,250 ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶೇ 50ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಸೆ.12 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.</p><p>ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿಯೂ ದಂಡ ಪಾವತಿಗ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಬುಧವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿದರು.</p><p>2023ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹19 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಸವಾರರಿಂದ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>