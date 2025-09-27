ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯುವ ದಸರಾ: ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ:</strong> ವಾರಾಂತ್ಯ ಭಾನುವಾರದ ರಜೆಯ ಮಜವನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನರು ಯುವ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಜೊತೆ ಕಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯುವ ದಸರಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೆ.28ರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ (ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್) ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಗಾಯಕರಾದ ಹೇಮಂತ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅನುರಾಧ ಭಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>