ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಶಿಕ್ಷಣವು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿ: ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ

ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ‘ಅಮೃತ ಸ್ನೇಹ– ಸಮ್ಮಿಲನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವೈದ್ಯರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾ.ಜಿ.ಡಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 86ರ ಹರಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ 
ವೈದ್ಯರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾ.ಜಿ.ಡಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 86ರ ಹರಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ 
ಅಮೃತ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು 
ಅಮೃತ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದವನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುವ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದವು
ಮಧುಕರ ಅಮೃತ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
Shivamoggaaaraga jnanendra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT