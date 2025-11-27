ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಾಡು ಹಂದಿಗೆ ಬಲೆ; ಜಾಂಬವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ!

ಭದ್ರಾವತಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ; 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕರಡಿಗಳು ಉರುಳಿಗೆ
ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್.
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕರಡಿ ಮರಿ 
ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕರಡಿ
Shivamogga

