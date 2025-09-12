ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ತುಮಕೂರು: ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣ; ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ ರೈತನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:50 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:50 IST
Corruption

