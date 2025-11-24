ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಪೂರ್ವಿಮಠಗೆ ‘ಗುರುಕುಲ ಶ್ರೀ’ ಪ್ರದಾನ

ಗುರುಕುಲ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸ್ಮಾರಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ಮರಣೆ, 28ನೇ ಪೀಠಾರೋಹಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಗರದ ಗುರುಕುಲ ಆಶ್ರಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ ಜಗದ್ಗುರು ಪಟ್ಟದ ಕರಿಬಸವ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 115ನೇ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯರ 28ನೇ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಗುರುಕುಲ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸ್ಮಾರಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭ
ನಗರದ ಗುರುಕುಲ ಆಶ್ರಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ ಜಗದ್ಗುರು ಪಟ್ಟದ ಕರಿಬಸವ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 115ನೇ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯರ 28ನೇ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಗುರುಕುಲ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸ್ಮಾರಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭ
tumakuruGurukula

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT