ಕೊರಟಗೆರೆ | ವೈದ್ಯ ನಾಪತ್ತೆ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p><strong>ಕೊರಟಗೆರೆ</strong>: ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (35) ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರೆಡ್ಡಿಕಟ್ಟೆಬಾರೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. </p>.<p>'ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪತಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಹರಣ ಅಥವಾ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ವೈ.ಜಿ.ತೀರ್ಥೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>