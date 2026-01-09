ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
ಕುಣಿಗಲ್: ಆಲ್ಕೆರೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಡು ಆಚರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಂತೆ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ಬೇಲಿ ಜತೆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನಿಟಿರುವುದು
 ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲ್ಕೆರೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಡು ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
