ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ತುಮಕೂರು: 126 ಹಳ್ಳಿಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್‌!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಓಡಾಟ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ
ಎಸ್‌.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ
