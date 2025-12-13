ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸವಾಲು

ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಟನ್‌ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ; ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿ!
ಮೈಲಾರಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:58 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:58 IST
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುವುದು
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುವುದು
