ಶಿರಾ | ಗುರುಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹25 ಲಕ್ಷ: ಶಾಸಕ ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ಭರವಸೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:15 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:15 IST
ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್‌ರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಚಿದಾನಂದ ಎಂ.ಗೌಡ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ನಡೆಸಿದರು.
tumakuru

