ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ತುಮಕೂರು | ಪಾಲಿಕೆಗೆ 14 ಗ್ರಾ.ಪಂ, 54 ಹಳ್ಳಿ ಸೇರ್ಪಡೆ

48 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 174 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ; 3 ದಶಕದ ನಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:35 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ.

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ.

ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಡಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ:
ಸ್ವಾಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಮುತ್ಸಂದ್ರ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಬೆಳಗುಂಬ ಕುಂದೂರು ಪಂಡಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರಾನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಮೈದಾಳ ಕೊಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಂಚಕಲ್‌ಕುಪ್ಪೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ: ಹಬ್ಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಪೆರಮನಹಳ್ಳಿ ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಾವಿ–ತುಮಕೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹದ್ದುಗಿಡದ ರಸ್ತೆ ಹೆಬ್ಬಾಕ ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾಗ: ಕೋರಾ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಹಂಚಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಊರುಕೆರೆ ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಅರಕೆರೆ ಅಮಲಾಪುರ ಕೋರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ: ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮೈದಾಳ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಾಲಸಂದ್ರ ಸಂಕಾಪುರ ಗೂಳೂರು ಹೊಸೂರು ಮಾನಂಗಿಕೆರೆ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರ ಕಟ್ಟೆ ಕಾವಲ್ (ಎ.ಕೆ.ಕಾವಲ್) ಕೈದಾಳ ಹದ್ದುಗಿಡದ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಹೆಗ್ಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ) ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಹಬ್ಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ.
TumkurMahanagara Palike

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT