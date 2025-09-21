ತುಮಕೂರು: ₹20 ಲಕ್ಷ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ

<p><strong>ತುಮಕೂರು</strong>: ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ₹20.36 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಿಪಟೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆಯ ಎನ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಗೆಳತಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಲಂಡನ್ನ ಜೆಸ್ಸಿ ಹೆಸರಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಎಂಎಸ್ಪಿಎಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜೆಸ್ಸಿ, ನಿತೀಶ್ ಎಂಬುವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹11,35,042 ಹಣ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿತೀಶ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ₹3 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಎಎಂಎಸ್ಪಿಎಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೆಗಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೋಸ: ನಗರದ ಬನಶಂಕರಿಯ ಟಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಮೆಗಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹9 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಂಚಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಇವತ್ತೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ‘ಬಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಪಿಕೆ’ ಫೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಫೈಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವಾರ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ₹13 ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಂದೇ ಸಂಜೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹9,01,246 ಹಣ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಹಣ ವಂಚಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>