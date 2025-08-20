ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ತುಳುನಾಡ ರಾಜಧಾನಿ

ಅಗಸ್ಟ್‌ ಮೂರನೇ ವಾರ ಇತಿಹಾಸ ಉಳಿಸಿ ಸಪ್ತಾಹ
ಶೇಷಗಿರಿ ಭಟ್ಟ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:08 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿ
ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿ
ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಶಾಸನಗಳು ಕಲ್ಲು ವಿಗ್ರಹಗಳು
ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಶಾಸನಗಳು ಕಲ್ಲು ವಿಗ್ರಹಗಳು
Udupitulu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT