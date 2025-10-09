ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಕೃಷಿ & ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ 11ರಿಂದ

ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ಭತ್ತದ ಪರಿಚಯ, ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ, ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:27 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:27 IST
