ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೈಂದೂರು | ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ: ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:25 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:25 IST
ಮರವಂತೆಯ ಶ್ರೀವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ನೆರೆ ಪ್ರವಾಹ ಅವಘಡದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು
Udupi

