ಬೈಂದೂರು: ಗೆರಟೆ ಹಿಡಿದು ರೈತ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ಬೈಂದೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ 104 ದಿನಗಳಿಂದ ಧರಣಿ ಸಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿವೆ. ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಹೋರಾಟದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜ. 15ರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ರೈತ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದ ಎದುರು ತೆಂಗಿನ ಗೆರಟೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>ವೀರಭದ್ರ ಗಾಣಿಗ, ಅರುಣ ಕುಮಾರ್ ಶೀರೂರು, ಮಹಾದೇವ ಪೂಜಾರಿ, ಪದ್ಮಾಕ್ಷ, ನೂರಾರು ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>