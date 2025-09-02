ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೆಬ್ರಿ: ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ

ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಅಸಾಧ್ಯ: ನ್ಯಾ. ಸಂತೋಷ್‌ ಹೆಗ್ಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:55 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:55 IST
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಸ್ವರ್ಣ ಕಿರೀಟ ಸಹಿತ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು
