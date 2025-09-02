ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಗೆ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ನಿವೃತ್ತಿ

<p><strong>ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್</strong> : ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೇಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. </p>.<p>ಮುಂಬರುವ ಆ್ಯಷಸ್ ಸರಣಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಬಿರುಗಾಳಿ ವೇಗದ ಎಸೆತಗಳು, ಸ್ವಿಂಗ್, ನಿಖರವಾದ ಯಾರ್ಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎದೆಯತ್ತರದ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ‘ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್’ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 65 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 79 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡಂ ಜಂಪಾ (103 ಪಂದ್ಯ; 130 ವಿಕೆಟ್) ಅವರ ನಂತರ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ನಾನು ಆಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ಅನುಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2021ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ವಿಶೇಷವಾದುದು. ಆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಗಿದ್ದ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘ಆ್ಯಷಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಮತ್ತು 2027ರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವತ್ತ ನನ್ನ ಗಮನವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯೋತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುವೆ. ಇದರಿಂದ (ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ) ತಂಡದ ಉಳಿದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೂ ಮುಂಬರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>2015 ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಾಣಿಕೆಯೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>35 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ 2024ರ ಐಪಿಎಲ್ ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ₹ 24.75 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (₹ 11.75ಕೋಟಿ) ಸೇರಿದ್ದರು. </p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಮೂರು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್, ಆ್ಯಡಂ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><blockquote>ಮಿಚೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅನನ್ಯವಾದುದು.</blockquote><span class="attribution">ಜಾರ್ಜ್ ಬೇಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>