ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಗೆ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ನಿವೃತ್ತಿ

ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಲಿರುವ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:53 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಿಚೆಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅನನ್ಯವಾದುದು.
ಜಾರ್ಜ್ ಬೇಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
CricketT20 cricketRetirementMitchell Starc

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT