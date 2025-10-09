ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ | ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯಲಿ: ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮರೆಯಲಾಗದ ತುಳುನಾಡಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ ನಡಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:26 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:26 IST
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾರ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ ನಡಿಗೆಯು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ.
– ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟ, ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ
