ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಉಡುಪಿ | ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಕೌಶಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸಿ’: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:13 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:13 IST
ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ
ಯಶ್‌ಪಾಲ್‌ ಸುವರ್ಣ ಶಾಸಕ
