ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ, ಭಾವನೆ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ : ಶಾಸಕ ಯಶಪಾಲ್‌ ಸುವರ್ಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:50 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಧರ್ಮಸಂರಕ್ಷಣಾ ಬೃಹತ್ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಭಾರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪಿ.ಆರ್. ಗುರುರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಲಾಯಿತು
ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಧರ್ಮಸಂರಕ್ಷಣಾ ಬೃಹತ್ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಭಾರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪಿ.ಆರ್. ಗುರುರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಲಾಯಿತು
ವಿದೇಶ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಈ ಷಡ್ಯಂತರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿರುವ ಸಂದೇಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎನ್‌ಐಎ ಅಥವಾ ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ರಘುಪತಿ ಭಟ್‌ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ
UdupiCBIdemand

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT