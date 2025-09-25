ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಸೀತಾನದಿ ರಮೇಶ ಹೆಗ್ಡೆ ನಿಧನ

<p><strong>ಹೆಬ್ರಿ</strong>: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಸೀತಾನದಿ ರಮೇಶ ಹೆಗ್ಡೆ (58) ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜಾತಶತ್ರು ಆಗಿದ್ದ ರಮೇಶ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರದೆ ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂದೆ– ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೀತಾನದಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಸಹೋದರರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>