ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಉಡುಪಿ | ಮಾಗಿದ ಪೈರು: ಮಳೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ರೈತರು

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಬಂದಿವೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳು
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:43 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆಗಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಭತ್ತದ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಧಾವಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯೂ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ
ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ರೈತ
FarmersUdupi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT