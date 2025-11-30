ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ; ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯ: ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ

ರೈತರಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಪರಿ‌ಕರ ವಿತರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:17 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:17 IST
ಅಡಿಕೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹36 ಕೋಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ರೋಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
ಬಿ.ಪಿ.ಸತೀಶ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಮಲೆನಾಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬರುವ ಕಾರಣ ರೈತರು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಆತಂಕ ದೂರಾಗುತ್ತದೆ
ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಶಾಸಕ
Uttarakannada

