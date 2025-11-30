ಚೆಸ್‌ ಪಾರ್ಕ್ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಅಶ್ಫಾಕ್ ಶೇಖ

<p><strong>ದಾಂಡೇಲಿ</strong>: ‘ಚದುರಂಗ ಆಟವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಿಂತನೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ.ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಚೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಶೇಖ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ದಾಂಡೇಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಚದುರಂಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಬಿ.ಅರವಳ್ಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ, ಸಿಆರ್ವಿ ಗಳಾದ ಲಲಿತಾ ಪುಟ್ಟುಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ರೋಹನ್ ಪ್ರಭು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 30 ಶಾಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದ 70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಳಿಯಾಳದ ತುಕಾರಾಮ ಗೌಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ,ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಂಶು ಹೆಗಡೆ– ಪ್ರಥಮ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಚಂಚಲಿ– ದ್ವಿತೀಯ, ತಸತ್ವಿ ಉಪಾಧ್ಯ– ತೃತೀಯ, ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಾ– ಪ್ರಥಮ, ಜಾಹ್ನವಿ ಗ್ರಾಮ ಜೋಶಿ– ದ್ವಿತೀಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ ರೇವಣಕರ– ತೃತೀಯ.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ನಾಯಕ್– ಪ್ರಥಮ, ಶಿವಾನಂದ ಪನಿಗಟ್ಟಿ– ದ್ವಿತೀಯ, ಅನ್ವಿತ್ ಗೋಟೆ– ತೃತೀಯ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ ಸಾಲಿ– ಪ್ರಥಮ, ಸಿಪಾ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್– ದ್ವಿತೀಯ, ಕಾವ್ಯ ಬೆಳಗಾಂಕರ– ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>